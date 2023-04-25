Філатов показав, як Дніпро готується до нового опалювального сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Дніпро дуже активно та заздалегідь - системно готується до нового опалювального сезону. Ми врахували наш досвід з блекаутом. Зараз ми плануємо капітальний ремонт або реконструкцію 30 котлів по всьому місту. Також усі котельні будуть додатково обладнані 250 генераторами. Водночас ми приділяємо окрему увагу насосам. З ними під час блекаутів були проблеми. Тож зараз будемо встановлювати 60 насосів", - сказав Філатов.

Крім цього, комунальники замінюють трубопроводи опалення - аби знизити ймовірність аварій взимку і уникнути тепловтрат. Йдеться про близько 55 км мереж. Де потрібно відновлюють і теплоізоляцію.

Також по місту працюють бригади аварійної служби - зокрема по ремонту центрального опалення в будинках.