Філатов показав, як Дніпро готується до нового опалювального сезону
Дніпро заздалегідь готується до наступного опалювального сезону. Місто продовжує оновлювати теплове господарство та враховує досвід блекаутів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
"Дніпро дуже активно та заздалегідь - системно готується до нового опалювального сезону. Ми врахували наш досвід з блекаутом. Зараз ми плануємо капітальний ремонт або реконструкцію 30 котлів по всьому місту. Також усі котельні будуть додатково обладнані 250 генераторами. Водночас ми приділяємо окрему увагу насосам. З ними під час блекаутів були проблеми. Тож зараз будемо встановлювати 60 насосів", - сказав Філатов.
Крім цього, комунальники замінюють трубопроводи опалення - аби знизити ймовірність аварій взимку і уникнути тепловтрат. Йдеться про близько 55 км мереж. Де потрібно відновлюють і теплоізоляцію.
Також по місту працюють бригади аварійної служби - зокрема по ремонту центрального опалення в будинках.
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