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Филатов объявил в Днепре "ласковую украинизацию"

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 12:52
Филатов объявил в Днепре "ласковую украинизацию" Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В следующем месяце на сессии горсовета рассмотрят программу содействия внедрению украинского языка в городе. Это будет началом "ласковой украинизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в обращении к депутатам.

"Настало время вспомнить, что граждане страны, живущие по своей Конституции, должны руководствоваться ею во всех случаях", - отметил он.

Известно, что над разработкой программы будут работать постоянная комиссия по вопросам образования, культуры и спорта совместно с департаментами гуманитарной политики городского совета и национально-патриотического воспитания горсовета.

Напомним также, что в Днепре продолжается дерусификация. В городе переименовали уже более 70 топонимов, чьи названия были связаны со страной-агрессором Россией.

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Борис Филатов Днепр
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