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Филатов: обновление микрорайонов и зон отдыха, где живет наибольшее количество людей, в приоритете

Днепр, Пятница 20 ноября 2020 13:27
Филатов: обновление микрорайонов и зон отдыха, где живет наибольшее количество людей, в приоритете
Фото: улица в Днепре после реконструкции (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Обновления микрорайонов и зон отдыха в Днепре, где живет наибольшее количество людей, является одним из приоритетов.

Об этом заявил мэр Днепр Борис Филатов.

По его словам, жители нескольких районов смогли воочию убедиться качеством реконструированных дворов и зон отдыха.

"У нас действительно амбициозные цели. Вместе с нашим мэром Борисом Филатовым, вместе со всей командой мы системно будем работать для того, что бы люди - независимо от того, живут они в центре или в спальных районах, с удовольствием возвращались к себе домой, могли спокойно гулять здесь с детьми и родителями", - отметил депутат городского совета Сергей Пустовой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре завершился ремонт улицы Яворницкого. Обновление позволило избавиться от многих проблем, что были - от хаотичной парковки к упорядочению работы местных магазинов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре завершают капитальный ремонт Левобережного управления социальной защиты.

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Новости Украины Общество ДнепрБорис Филатов

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