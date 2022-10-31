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Філатов: Дніпро передав ЗСУ нові моделі антидронових рушниць від українського виробника

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Понеділок 31 жовтня 2022 19:10
Філатов: Дніпро передав ЗСУ нові моделі антидронових рушниць від українського виробника Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Різні підрозділи ЗСУ отримали 10 антидронових рушниць нової моделі з додатковим живленням та іншою комплектацією від міської влади Дніпра. Їх виготовила вітчизняна компанія Kvertus, а придбали коштом міського бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

По его словам, на антидронові рушниці є чимало заявок, тож місто замовило і очікує ще одну партію.

"Вітчизняний виробник буде і надалі виготовляти ці рушниці на наше замовлення. Бо хлопці їх дуже просять. Хочу також сказати слова подяки всім нашим містянам за те, що ми разом наближаємо Перемогу і закуповуємо необхідне обладнання для ЗСУ", - сказав Філатов.

Філатов: Дніпро передав ЗСУ нові моделі антидронових рушниць від українського виробника

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Днипро Борис Філатов
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