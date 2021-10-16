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FIFA эвакуировали в Катар около 100 футболистов из Афганистана

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Суббота 16 октября 2021 02:46
FIFA эвакуировали в Катар около 100 футболистов из Афганистана Фото: FIFA эвакуировали в Катар около 100 футболистов из Афганистана (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

FIFA эвакуировали в Катар около 100 футболистов из Афганистана. По прибытии в Катар пассажиры были доставлены в комплекс, где находятся другие афганские гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

"Руководство FIFA тесно сотрудничает с правительством Катара с августа, и в будущем продолжит тесное сотрудничество по безопасной эвакуации других спортсменов", - говорится в сообщении.

Группа была доставлена из Кабула в Доху рейсом, который перевозил 357 пассажиров, среди них много спортсменов, которые занимаются футболом в Афганистане.

Это был восьмой и самый большой рейс по эвакуации пассажиров из Кабула со времен, когда в конце августа талибы восстановили контроль над Афганистаном.

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