У ФГВФО очікують на справедливе рішення Верховного суду по справі "Укрінбанку"

Рішення Верховного суду у справі "Укрінбанку" може відновити справедливість та поставити крапку в цьому кейсі. У Фонді гарантування вкладів сподіваються, що суд не відступить від своїх висновків, ухвалених раніше в аналогічній справі ПАТ "Златобанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку заступника директора-розпорядника ФГВФО Віктора Новікова.

За його словами, Нацбанк визнав "Укрінбанк" неплатоспроможним на межі 2015-16 років. Встановивши контроль над банком, Фонд гарантування вкладів розрахувався практично з усіма його вкладниками, виплативши 1,8 млрд грн.

"Щойно вкладники отримали кошти від Фонду, акціонери "Укрінбанку" почали оскарження виведення банку через суди і, отримавши судове рішення, перереєстрували банк як небанківську фінансову установу (ПАТ "Укрінком", - ред.) та забрали активи під свій контроль. Так "зависло" повернення кредиторам банку близько 3 млрд грн, з яких 1,8 млрд - з запозичених у держави коштів", - додає заступник директор-розпорядник ФГВФО.

За його словами, акціонери "Укрінкому" продовжують ігнорувати той факт, що в банківському законодавстві не існує поняття "правонаступництво", що підтверджується як судовими, так і законодавчими рішеннями. Зокрема, рішенням Великої палати Верховного суду від 10 грудня 2019 р. у справі №925/698/16 та законом №590-IX, ухваленим у 2020 р.

Цей закон, як зазначає Новіков, дозволив повернути під управління Фонду та поновити процедуру ліквідації низки "зомбі-банків", які також оскаржували своє виведення з ринку та були виведені з-під контролю Фонду, у тому числі ПАТ "Златобанк".

"Ще у листопаді 2021-го року спеціальна палата Верховного суду, розглядаючи аналогічну справу про банкрутство "Златобанку", дійшла чітких висновків, що жодні судові рішення, зокрема й скасування рішень НБУ та фонду, які стали підставою для виведення банку з ринку, не позбавляють його статусу банківської установи і, відповідно, загальні процедури банкрутства на такий банк не поширюються. Банк, який виводиться з ринку, ліквідується виключно у спеціальному порядку, встановленому законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", яким враховано відповідальність банків перед вкладниками та іншими кредиторами", - зазначає заступник директора-розпорядника фонду Віктор Новіков.

Нинішню ситуацію з ПАТ "Укрінком" у Фонді розцінюють як "намагання відправити "Укрінком" у контрольоване банкрутство і таким чином остаточно позбутись боргових зобов’язань перед державою та кредиторами банк".

"Сподіваємось, що рішення Верховного суду відновить справедливість та поставить крапку в епопеї з "Укрінбанком", - резюмував Новіков.