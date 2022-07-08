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Ферстаппен выиграл поул Гран-при Австрии у дуэта пилотов "Феррари"

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Австрия, Пятница 08 июля 2022 19:32
Ферстаппен выиграл поул Гран-при Австрии у дуэта пилотов "Феррари" Фото: Макс Ферстаппен в последней попытке вырвал поул (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Австрии в Шпильберге и стартует первым в субботнем спринте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Нидерландский гонщик проехал самый быстрый круг на домашней для команды трассе. В финальной попытке он показал время 1:04.984 на "софте".

После первого сегмента квалификации борьбу приняли Риккардо ("Макларен"), Стролл ("Астон Мартин"), Чжоу ("Альфа Ромео"), Латифи ("Уильямс") и Феттель ("Астон Мартин"). Во втором же завершили выступления Гасли ("Альфа Таури"), Албон ("Уильямс"), Боттас ("Альфа Ромео"), Цунода ("Альфа Таури") и Норрис ("Макларен").

Финальная часть квалификации дважды прерывалась красным флагом. Оба раза в эпицентре событий оказались пилоты "Мерседеса". Сначала Хэмилтон переусердствовал на быстром круге и влетел в стену после ошибки в 7-м повороте. Сразу после восстановления сессии Расселл развернулся в 10-м и влетел в барьер с шин.

К тому времени промежуточным лидером был Ферстаппен. Но в последней попытке его обошли оба пилота "Феррари" – Леклер и Сайнс. Казалось, что итальянская конюшня будет стартовать двумя болидами из первого ряда, но в последний момент действующий чемпион на 0.029 секунды опередил монегаска.

Спринт Гран-при Австрии состоится в субботу, 9 июля. Старт – в 17:30 по киевскому времени. Полноценная гонка состоится в воскресенье с 16:00.

Напомним, что Гран-при Британии завершился победой Сайнса из "Феррари".

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