Ферстаппен виграв напівдощовий Гран-прі Монако Формули-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

Старт етапу вийшов максимально прозаїчним. Перша десятка пелотону фактично без проблем зберегла власні позиції. Зате свої наміри відіграти втрати кваліфікації окреслив Перес ("Ред Булл"), який після першого ж кола поїхав у бокси за гумою "хард".

Поступово "потяг" претендентів на високі місця почав розтягуватися. Але яскравих подій на трасі ця обставина не додала. На першому відрізку єдиним помітним епізодом стала занадто оптимістична спроба Сайнса з "Феррарі" обійти пілота "Альпін" Окона. Зламане крило на боліді іспанця, як наслідок.

Натомість у районі 30-го кола поступово скорочувати відставання від лідера гонки Ферстаппена почав пілот "Астон Мартіна" Алонсо. Буквально за кілька кіл через трафік і проблеми нідерландця з шинами ветеран відіграв майже половину гандикапу – з 11-ти до 6,5 секунд. Та тут у перебіг подій втрутилася погода.

Наступні кіл 15 гонщики провели в очікуванні опадів. Дощ таки пішов на 52-му колі, тож більшість пілотів поїхала за проміжною гумою. Ризик із іншими варіантами виявився марним. Той же Перес не впорався з керуванням і побував у боксах ще раз.

Зрештою, трійка лідерів у складі Ферстаппена, Алонсо та Окона до фінішу так і не підпустила конкурентів. Натомість позаду дует "Мерседесів" Хемілтона та Расселла обійшов обох пілотів "Феррарі" (Леклер – 6-й, Сайнс – 8-й) та Гаслі з "Альпін". Доповнили топ-10 гонщики "Макларена" Норріс і Піастрі.

Класифікація Гран-прі Монако-2023: