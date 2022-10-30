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Ферстаппен стартуватиме першим у Мексиці попереду двох "Мерседесів"

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Мехіко, Неділя 30 жовтня 2022 09:33
Ферстаппен стартуватиме першим у Мексиці попереду двох "Мерседесів" Фото: Герої кваліфікації Гран-прі Мексики-2022 (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Перемогою пілота команди "Ред Булл" Макса Ферстаппена завершилися кваліфікаційні заїзди на Гран-прі Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Нідерландець продемонстрував найкращий час на автодромі імені братів Родрігес. У фінальній спробі він проїхав коло за 1:17.775.

Після першого сегменту припинили виступи пілоти "Вільямс" Латіфі та Албон, дует із "Астон Мартіна" – Стролл і Феттель, а також Мік Шумахер ("Хаас"). У другому ж боротьбу припинили Магнуссен із "Хааса", Гаслі та Цунода (обидва – "Альфа Таурі"), пілот "Альфа Ромео" Чжоу та Ріккардо на "Макларені".

Після перших спроб у фіналі кваліфікації в лідери вибився Ферстаппен ("Ред Булл"), який випередив гонщика "Мерседеса" Расселла та напарника по команді Переса. На останніх метрах дистанції з випередженням графіку йшли і дует лідерів, і Хемілтон ("Мерседес"), та всерйоз змінити розподіл не змогли. Топ-трійку сформували Ферстаппен і пілоти "Мерседеса".

Господар траси – Перес ("Ред Булл") – стартуватиме лише 4-м. За ним розташувалися Сайнс ("Феррарі") та пілот "Альфа Ромео" Боттас. Колишній претендент на титул Леклер буде лише сьомим на стартовій решітці. Доповнили топ-10 Норріс ("Макларен") та гонщики "Альпін" Алонсо та Окон.

Гонка в Мексиці відбудеться в неділю, 30 жовтня. Старт гонки о 22:00 за київським часом.

Ферстаппен стартуватиме першим у Мексиці попереду двох &quot;Мерседесів&quot;

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