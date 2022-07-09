ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ферстаппен опередил "Феррари" на спринте Гран-при Австрии

Новина українською →
Австрия, Суббота 09 июля 2022 18:30
Ферстаппен опередил "Феррари" на спринте Гран-при Австрии Фото: Макс Ферстаппен удержал лидерство от посягательств "Феррари" (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Победителем спринтерской гонки на трассе в австрийском Шпильберге стал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта.

Действующий чемпион мира лидировал от старта до финиша и не дал ни одного шанса выйти вперед пилотам "Феррари" – Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу. Завтра нидерландец стартует первым в гонке.

На первых метрах дистанции Сайнс обошел Леклера и пытался опередить Ферстаппена. Однако места для обгона не нашел и вынужден был вернуть вторую позицию напарнику. Еще несколько кругов пилоты "Феррари" сражались между собой, что позволило лидеру отъехать почти на 3 секунды.

В конце концов ситуация стабилизировалась ближе к середине спринта. Леклер нашел оптимальный стиль пилотирования, оторвался от партнера по конюшне и даже сократил отставание от Ферстаппена. Но борьбу с нидерландцем, очевидно, отложил на завтра.

Интереснее сзади выступил Серхио Перес ("Ред Булл"). Мексиканец, стартовавший 13-м, выиграл пять позиций на старте. Далее он потратил чуть больше времени на дуэт из "Хааса", а под занавес опередил и Окона и финишировал 5-м.

Между Пересом и Ферстапеном с двумя "Феррари" расположился Джордж Расселл. Пилот "Мерседеса" будет стартовать 4 в воскресной гонке, которая начнется в 16:00 по Киеву.

Напомним, что Гран-при Британии завершился победой Сайнса из "Феррари".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России