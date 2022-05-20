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Фермопилы Европы. Война должна завершиться полным восстановлением территорий Украины, - Ермак

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Киев, Пятница 20 мая 2022 11:33
Фермопилы Европы. Война должна завершиться полным восстановлением территорий Украины, - Ермак Фото: реуководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российская война должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. Поскольку Украина защищает не только себя, страна является Фермопилами Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Война должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины, то есть нашей победой. Нашей общей с цивилизованным миром победой. Сегодня Украина защищает не только себя. Украина сегодня - это Фермопилы Европы", - написал он.

Отметим, что Фермопилы - это узкий проход между горой Этой и южным берегом залива Малиакоса из Фессалии в Локриду в Греции. Более известный сражением во время греко-персидской войны с участием 300 спартанцев.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина несомненно победит в войне с Россией и получит независимость. Однако цена этого - десятки тысяч жизней тех, кто был убит оккупантами.

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