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Федерация защиты прав водителей поддержала Деревянко на выборах президента

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 13:32
Федерация защиты прав водителей поддержала Деревянко на выборах президента
Фото: Юрий Деревянко (derevyanko.io)

Стороны подписали Меморандум о взаимодействии и поддержке

Кандидат в президенты Украины от партии "Воля" Юрий Деревянко и общественная организация "Международная федерация защиты прав водителей" подписали Меморандум о взаимодействии и поддержке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.

По данным пресс-службы, федерация объявила о поддержке кандидата Деревянко. Деревянко обязался выполнить условия Меморандума-договора, а в случае его невыполнения – добровольно подать в отставку с возможного поста президента Украины.

Стороны договорились о сотрудничестве с целью отмены позорной и противозаконной практики обвинения и привлечения к ответственности водителей в случае ДТП с "надуманными выводами полиции и суда и возврата водителям презумпции невиновности".

Также стороны будут совместно работать над тем, чтобы водители имели возможности обжаловать судебные решения в дорожно-транспортных происшествиях в Верховном суде и получали возмещение материального и морального вреда за неудовлетворительное состояние дорог, а также за нарушение нормативных сроков дорожно-ремонтных работ.

Председатель Федерации защиты прав водителей, правозащитник Владимир Кушнир отметил, что из всех кандидатов в президенты только Деревянко реально защищает права автомобилистов.

"Деревянко делает это не на словах, а на деле, в отличие от всех других кандидатов в президенты", - подчеркнул Кушнир.

Меморандум-договор является открытым для подписания другими общественными организациями, общественными деятелями, политическими партиями, отдельными политиками, депутатами всех уровней и всеми неравнодушными гражданами, которые готовы отстаивать права водителей как участников дорожного движения и нацелены на построение в стране демократического правового общества. 

 

Напомним, Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля.

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