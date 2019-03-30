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ФБР обучает агентов противодействию киберпреступности

Новости » Политика    30.03.2019 - 08:33
ФБР обучает агентов противодействию киберпреступности
Иллюстративное фото (FBI.gov)

Причиной стал растущий спектр кибератак

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало крупнейшую с 2001 года трансформацию ведомства, запустив программу по переобучению тысяч спецагентов и их переориентации на борьбу с киберпреступностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что причиной стал "растущий спектр кибератак, спонсируемых зарубежными противниками против бизнеса и национальных интересов США, в том числе вмешательство РФ в выборы и кражи в киберпространстве у американских компаний со стороны Китая".

"Будущее в киберпространстве - это будущее организации, будущее мира. Мы должны думать о том, как наши думают о киберпространстве - будь это отдельная преступная атака коммерческого характера или нападение национального масштаба", - заявила представитель ФБР Эми Хесс.

Ранее Министерство обороны Испании заявило о хакерской атаке на свою внутреннюю компьютерную сеть в первой половине марта.  ​

Также ранее сообщалось об информации в разведывательных отчетах Североатлантического Альянса, что российские аккаунты в социальных сетях сосредоточили свою деятельность на Каталонии, в частности, во время референдума о независимости от Испании.

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