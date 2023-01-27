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В Favbet розповіли, як забезпечили автономну роботу офісу під час війни

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П'ятниця 27 січня 2023 14:20
В Favbet розповіли, як забезпечили автономну роботу офісу під час війни Фото: Favbet забезпечив автономну роботу офісу під час війни (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Група компаній Favbet забезпечила практично повну автономію офісу і створила всі умови для комфортної та безпечної роботи своїх працівників під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ми досягли практично повної автономії: є гаряча вода, резервні генератори, постійний інтернет. У випадку повітряної тривоги співробітники можуть безпечно працювати у великому приміщенні на мінус першому поверсі", - зазначив Ігор Косяк, People Partner у Favbet.

За його словами, з перших днів вторгнення компанія створила всі можливості для віддаленої роботи.

Компанія досі зберігає гібридний формат роботи, тобто співробітники самі вирішують, де їм краще працювати - вдома чи в офісі, запевняє Ігор Косяк.

"Частина наших працівників стала до лав ЗСУ та ТрО. За ними зберігаються робочі місця та заробітна плата. Минулого року група компаній Favbet направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів. Фонд Favbet Foundation та представники компанії підтримують українську армію, допомагають із закупівлею необхідного обладнання, забезпечують автомобілями різні підрозділи", - зазначив Косяк.

В Favbet розповіли, як забезпечили автономну роботу офісу під час війни

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