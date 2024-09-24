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FAVBET Tech стає партнером CEO Talks від Diia City Union

Вівторок 24 вересня 2024 17:17 promo
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FAVBET Tech стає партнером CEO Talks від Diia City Union Фото: FAVBET Tech стає партнером CEO Talks (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech виступила партнером першого заходу з серії CEO Talks, організованого Diia City Union. Подія відбулася 19 вересня 2024 року в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

FAVBET Tech є резидентом та одним з найбільших платників податків Дія.City, а також активним учасником спілки "Diia City Union", що працює над розвитком української ІТ-галузі та підтримує місцеві компанії.

Захід CEO Talks зібрав провідних представників IT-індустрії України. Головним спікером виступив Олександр Комаров, CEO компанії «Київстар», який поділився досвідом управління телекомунікаційною компанією в умовах нестабільності та окреслив виклики галузі.

Артем Скрипник, СEO FAVBET Tech, виступив з вітальним словом, підкресливши важливість подібних заходів для розвитку IT-екосистеми України.

"Українське ІТ сьогодні стикається з цілою низкою викликів, пов’язаних як з війною, так і з більш глобальними процесами на ринку інновацій. Заходи рівня CEO Talks є унікальним місцем для вивчення досвіду подолання цих викликів та дозволяють нам формувати спільне бачення майбутнього національної tech-індустрії", - зазначив Артем Скрипник.

FAVBET Tech стає партнером CEO Talks від Diia City Union

"В часи викликів важливо об'єднуватись та розповідати, як працює український технологічний бізнес. Саме тому ми вирішили започаткувати формат CEO Talks, який дозволить в дружній атмосфері дізнатися про стратегії, виклики та успішні рішення від керівників топових компаній, тим самим надихнувши інших підприємців. Ми вдячні нашим партнерам, FAVBET Tech - компанії, яка не лише підтримує розвиток IT-екосистеми, але й є активним учасником нашої Спілки", - коментує Валерія Кушнерчук, виконавча директорка Diia.City.Union.

Перший захід з циклу CEO Talks став ефективною платформою для обміну ідеями та налагодження зв’язків між засновниками та CEO IT-компаній, резидентами Дія.City та представниками технологічної індустрії.

У FAVBET Tech зазначили, що продовжуватимуть підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток IT-сектору України, сприяючи інноваціям та зростанню технологічної галузі.

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