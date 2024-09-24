FAVBET Tech стає партнером CEO Talks від Diia City Union

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech виступила партнером першого заходу з серії CEO Talks, організованого Diia City Union. Подія відбулася 19 вересня 2024 року в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

FAVBET Tech є резидентом та одним з найбільших платників податків Дія.City, а також активним учасником спілки "Diia City Union", що працює над розвитком української ІТ-галузі та підтримує місцеві компанії.

Захід CEO Talks зібрав провідних представників IT-індустрії України. Головним спікером виступив Олександр Комаров, CEO компанії «Київстар», який поділився досвідом управління телекомунікаційною компанією в умовах нестабільності та окреслив виклики галузі.

Артем Скрипник, СEO FAVBET Tech, виступив з вітальним словом, підкресливши важливість подібних заходів для розвитку IT-екосистеми України.

"Українське ІТ сьогодні стикається з цілою низкою викликів, пов’язаних як з війною, так і з більш глобальними процесами на ринку інновацій. Заходи рівня CEO Talks є унікальним місцем для вивчення досвіду подолання цих викликів та дозволяють нам формувати спільне бачення майбутнього національної tech-індустрії", - зазначив Артем Скрипник.

"В часи викликів важливо об'єднуватись та розповідати, як працює український технологічний бізнес. Саме тому ми вирішили започаткувати формат CEO Talks, який дозволить в дружній атмосфері дізнатися про стратегії, виклики та успішні рішення від керівників топових компаній, тим самим надихнувши інших підприємців. Ми вдячні нашим партнерам, FAVBET Tech - компанії, яка не лише підтримує розвиток IT-екосистеми, але й є активним учасником нашої Спілки", - коментує Валерія Кушнерчук, виконавча директорка Diia.City.Union.

Перший захід з циклу CEO Talks став ефективною платформою для обміну ідеями та налагодження зв’язків між засновниками та CEO IT-компаній, резидентами Дія.City та представниками технологічної індустрії.

У FAVBET Tech зазначили, що продовжуватимуть підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток IT-сектору України, сприяючи інноваціям та зростанню технологічної галузі.