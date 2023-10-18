ua en ru
Ср, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Favbet профінансував фільм Любомира Левицького про 3-тю ОШБр

Середа 18 жовтня 2023 18:55
UA EN RU
Favbet профінансував фільм Любомира Левицького про 3-тю ОШБр Фото: Favbet профінансував фільм Любомира Левицького про 3-тю ОШБр (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Режисер Любомир Левицький готує до релізу стрічку "Ми були рекрутами" про бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Бюджетних коштів на фільм не виділяли - фінансування зйомок взяла на себе українська компанія Favbet.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet.

"Favbet системно підтримує ЗСУ, забезпечує армію транспортом, дронами, високотехнологічним обладнанням. Це – наш обов’язок. І так само нашим обов’язком як українців є пам’ять про тих, хто щодня ризикує своїм життям заради нашої свободи. Фільм Любомира Левицького саме про цих людей. Тих, хто обороняв Київ, звільняв Херсон, а тепер б’є ворога на сході. Їхні імена та історії гідні того, аби їх знала вся Україна", - коментує директор з розвитку бізнесу Favbet Сергій Дзекунов.

Favbet профінансував фільм Любомира Левицького про 3-тю ОШБр

"Ми були рекрутами" - фільм у жанрі мок’юментарі, що поєднує художній вимисел та реальні документальні кадри, зняті військовими 3-ї ОШБр під час виконання реальних бойових завдань.

У центрі сюжету - 19-річний хлопець під позивним Журналіст, який приймає рішення стати до лав ЗСУ, щоби "увірватись у вирішальну битву". Так він стає одним із рекрутів бригади та водночас - інтерв’юером, який через розмови з побратимами під час бойового виходу розкриває для глядачів особисті історії кожного з них.

Під час розмови з журналістом бійці бригади постають не просто абстрактними героями на захисті Батьківщини, а звичайними людьми зі своєю філософією, поглядами, мріями і характерами.

Для Любомира Левицького нова стрічка стане другим з початку повномасштабного вторгнення документальним фільмом. Дебютом була короткометражка "Йди за мною".

"Сьогодні мало просто зняти черговий фільм. Натомість важливо розповідати історію, яка болить кожному українцю та несе певну місію. Саме тому я і обрав жанр псевдодокументалістики з реальними фактами, що були доповнені видовищними постановочними сценами та ігровою частиною. Це новий для України жанр, який точно запам’ятають глядачі. Так само як запам’ятають історію наших героїв", - говорить режисер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
військовий фильмы
NEWS
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ