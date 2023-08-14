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Favbet передав 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів у рамках проекту UNITED24 "Операція "Єдність"

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Понеділок 14 серпня 2023 16:24
Favbet передав 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів у рамках проекту UNITED24 "Операція "Єдність" Фото: Favbet передав 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів у рамках проекту UNITED24 (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія Favbet передала 10 млн грн спільному проекту фандрайзингової платформи UNITED24, фонду "Повернись живим" та Monobank на закупівлю FPV-дронів з боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet.

Збір коштів відбувається в рамках "Операції "Єдність". Мета - забезпечити українське військо 10 тисячами FPV-дронів з боєкомплектом на суму 235 мільйонів гривень.

10 тисяч FPV-дронів куплять за кордоном, а в Україні дообладнають бойовими частинами загальною вартістю 57 мільйонів гривень. Закуповувати дрони-камікадзе, а також передавати їх військам буде фонд "Повернись живим".

"Ми щодня бачимо відео, на що здатні FPV-дрони і яке значення вони мають у сучасній війні. Чим більше ми матимемо таких дронів, тим ближчою буде наша перемога", - зазначив засновник Favbet Андрій Матюха.

"Ця війна - боротьба технологій. Старлінки, морські дрони, системи ситуаційної обізнаності, БПЛА – все це змінює ситуацію на полі бою. Значення простих у використанні та недорогих дронів-камікадзе важко переоцінити. «Операція "Єдність" - хороший приклад спільної ініціативи великих гравців фандрайзингу заради спільної мети. Ми впевнені, що до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу", - говорить Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, Міністр цифрової трансформації України.

Серед усіх донаторів на дрони-камікадзе організатори проєкту розіграють спеціальні призи. Виграти можна, до прикладу, бойовий прапор, піднятий у нещодавно звільненому селі П’ятихатки на Запоріжжі, зустріч з амбасадорами UNITED24, 100 платинових карток Mono, на трьох з яких лежать 100 000 гривень, тощо.

Нагадаємо, раніше компанія Favbet придбала 53 нових позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

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дрони Збройні сили України
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