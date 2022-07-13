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Favbet передал военным компьютерную технику на 730 тысяч грн

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Среда 13 июля 2022 18:27
Favbet передал военным компьютерную технику на 730 тысяч грн Фото: Favbet передал военным компьютерную технику на 730 тысяч грн (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

За 4 месяца активной фазы войны России против Украины Favbet и Favbet Foundation передали на нужды Вооруженных сил Украины компьютерную технику общей стоимостью 730 тыс. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, в различные подразделения ВСУ передали комплекты раций Motorola SL1600, планшеты, принтеры, системные блоки и мониторы.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд внедряет инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, на нужды Вооруженных сил Украины уже перечислено напрямую и через благотворительные организации более 5 млн грн, передано 5 тонн горючего, оказана помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и 8 авто, два из которых бронированные. Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов.

В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев с Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

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