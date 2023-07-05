Favbet Foundation разом із фондом Романа Зозулі передав ЗСУ черговий позашляховик

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду .

Автівку доставлено з Європи співробітниками фонду, відремонтовано, обладнано спеціальним пристроєм нічного бачення.

Наразі авто вже працює в зоні бойових дій та допомагає українським захисникам успішно виконувати поставлені завдання.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 130 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.