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Favbet Foundation разом із фондом Романа Зозулі передав ЗСУ черговий позашляховик

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Середа 05 липня 2023 13:49
Favbet Foundation разом із фондом Романа Зозулі передав ЗСУ черговий позашляховик Фото: Favbet Foundation разом із фондом Романа Зозулі передав ЗСУ черговий позашляховик (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation разом із волонтерським фондом Романа Зозулі "Народна армія" передав бійцям Дніпропетровського окремого батальйону позашляховик Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автівку доставлено з Європи співробітниками фонду, відремонтовано, обладнано спеціальним пристроєм нічного бачення.

Наразі авто вже працює в зоні бойових дій та допомагає українським захисникам успішно виконувати поставлені завдання.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 130 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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