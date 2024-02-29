Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок одразу два позашляховики

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України одразу два позашляховики високої прохідності Ford Ranger та Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобілі вже працюють на східному напрямку, допомагають безперебійно виконувати поставлені завдання з метою збереження життя та здоров’я особового складу.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України та інші Сили оборони країни отримали вже 280 автомобілів за сприяння Favbet Foundation, у тому числі 53 нових пікапи Peugeot у межах проекту "Армія дронів" президентської фандрайзингової платформи UNITED24.

Фонд є активним учасником проекту "Армія дронів" Міністерства цифрової трансформації. Він зокрема є одним із найбільших донаторів проєктів UNITED24 із закупівлі FPV-дронів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Favbet приєднався до великого збору на 35 безпілотних човнів для СБУ від UNITED24, monobank, Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова. Морський дрон, який буде придбано за донат компанії у 10 млн грн, отримає назву «"Фаворит".

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 600 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 300 млн грн.