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Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок одразу два позашляховики

Четвер 29 лютого 2024 14:52
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Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок одразу два позашляховики Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок одразу два позашляховики (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України одразу два позашляховики високої прохідності Ford Ranger та Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобілі вже працюють на східному напрямку, допомагають безперебійно виконувати поставлені завдання з метою збереження життя та здоров’я особового складу.

Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок одразу два позашляховики

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України та інші Сили оборони країни отримали вже 280 автомобілів за сприяння Favbet Foundation, у тому числі 53 нових пікапи Peugeot у межах проекту "Армія дронів" президентської фандрайзингової платформи UNITED24.

Фонд є активним учасником проекту "Армія дронів" Міністерства цифрової трансформації. Він зокрема є одним із найбільших донаторів проєктів UNITED24 із закупівлі FPV-дронів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Favbet приєднався до великого збору на 35 безпілотних човнів для СБУ від UNITED24, monobank, Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова. Морський дрон, який буде придбано за донат компанії у 10 млн грн, отримає назву «"Фаворит".

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 600 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 300 млн грн.

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