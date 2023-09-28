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Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок черговий позашляховик Nissan Navara

Четвер 28 вересня 2023 18:16
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Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок черговий позашляховик Nissan Navara Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок черговий позашляховик Nissan Navara (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України позашляховик Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль активно працює на сході України в складі стрілецької роти, залученої до виконання бойових завдань на критично важливих ділянках фронту.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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