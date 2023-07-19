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Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок позашляховик Nissan Navara

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Середа 19 липня 2023 12:37
Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок позашляховик Nissan Navara Фото6 Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок позашляховик Nissan Navara (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Збройних Сил України позашляховик Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто отримали військові, які тримають оборону на східному напрямку.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 135 автівок. Також ще 53 позашляховики нещодавно придбала компанія Favbet для ударних рот "Армії Дронів". Загалом зусиллями власника Favbet Андрія Матюхи для потреб Збройних сил передано понад 180 авто.

У цілому від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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