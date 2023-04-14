ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на донецький напрямок

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 08:59
Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на донецький напрямок Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на донецький напрямок (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ, які тримають оборону на Донеччині, пікап Mazda B2500.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представників фонду.

Автівка вже допомагає українським військовим виконувати бойові завдання на передових позиціях.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 100 авто, більш ніж 60 дронів, в тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Збройні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ за добу знищили 500 окупантів, 16 ББМ та 7 артсистем, - Генштаб
ЗСУ за добу знищили 500 окупантів, 16 ББМ та 7 артсистем, - Генштаб
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні