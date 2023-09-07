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Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий мікроавтобус

Четвер 07 вересня 2023 13:20
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Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий мікроавтобус Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий мікроавтобус (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України мікроавтобус Volkswagen Transporter B5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже залучений для виконання поставлених завдань у районі бойових дій на найбільш критичних ділянках фронту.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 210 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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