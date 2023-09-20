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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик Nissan Navara

Середа 20 вересня 2023 10:33
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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик Nissan Navara Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик Nissan Navara (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Збройних Сил України позашляховик Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже допомагає виконувати завдання за призначенням у районах ведення бойових дій.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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