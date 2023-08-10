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Favbet Foundation передав штурмовому підрозділу ЗСУ позашляховик Mazda BT-50

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Четвер 10 серпня 2023 13:21
Favbet Foundation передав штурмовому підрозділу ЗСУ позашляховик Mazda BT-50 Фото: Favbet Foundation передав штурмовому підрозділу ЗСУ позашляховик Mazda BT-50 (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному зі штурмових підрозділів Збройних сил України позашляховик Mazda BT-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто надійшло в розпорядження підрозділу, що залучений до наступальних операцій на сході України.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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