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Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль

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П'ятниця 11 листопада 2022 11:58
Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль Фото: Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав броньований автомобіль на потреби одного з підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зазначене підрозділ ГУР виконує бойові завдання найбільш критичних ділянках фронту.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.

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