Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль

Благодійний фонд Favbet Foundation передав броньований автомобіль на потреби одного з підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зазначене підрозділ ГУР виконує бойові завдання найбільш критичних ділянках фронту.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.