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Favbet Foundation передав на південний напрямок черговий позашляховик Nissan Navara

Понеділок 16 жовтня 2023 14:10
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Favbet Foundation передав на південний напрямок черговий позашляховик Nissan Navara Фото: Favbet Foundation передал на южное направление очередной внедорожник Nissan Navara (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Збройних сил України черговий позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль допомагає українським захисникам виконувати поставлені командуванням завдання на південному напрямку фронту.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали понад 230 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 120 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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