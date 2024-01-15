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Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ черговий пікап Nissan Navara

Понеділок 15 січня 2024 16:00
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Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ черговий пікап Nissan Navara Фото: Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ черговий пікап Nissan Navara (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий повнопривідний пікап Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Цього разу автомобіль отримали бійці окремого аеромобільного батальйону десантно-штурмових військ України, які працюють в місті Слов’янськ Донецької області.

Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ черговий пікап Nissan NavaraFavbet Foundation передав десантникам ЗСУ черговий пікап Nissan Navara

Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів. Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation склала 210 млн грн.

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