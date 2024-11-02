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На фарт. Форвард "Міннесоти" оформив гол-фантом не тією шайбою: курйоз дня в НХЛ

Сент-Пол, Субота 02 листопада 2024 11:59
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На фарт. Форвард "Міннесоти" оформив гол-фантом не тією шайбою: курйоз дня в НХЛ
Автор: Антон Федорців

Кумедний інцидент трапився в поєдинку регулярної першості Національної хокейної ліги між "Міннесотою Вайлд" і "Тампою-Бей Лайтнінг". У середині другого періоду на майданчику незбагненним чином опинилися відразу дві шайби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPORTSNET.

Центральний нападник "Вайлд" Марко Россі помчав до рамки "Лайтнінг" з однією шайбою, а відправив за лінію іншу. Суддівська бригада взяття воріт не зарахувала, хоча не відразу розібралася в ситуації.

Россі в боротьбі з оборонцем "Тампи-Бей" Емілем Ліллебергом кинув повз ворота, а "диск" відлетів у бік. Однак, форвард "Міннесоти" підхопив шайбу, що лежала на льоду за рамкою Андрєя Васілєвского, та проштовхнув її у ворота. Решта ж виконавців у цей час була зосереджена на іншому снаряді.

Рефері помітили, що на майданчику грають двома шайбами через кількадесят секунд і зупинили гру. Повтори показали, що "неактивна" шайба лежала за воротами "Лайтнінг" із попереднього епізоду. Причина, з якої "диск" не помітили відразу – невідома.

Як минув матч "Міннесота" – "Тампа-Бей"

На момент курйозного інциденту рахунок у поєдинку був рівним (1:1). На шайбу Пойнта в більшості "Вайлд" відповіли голом Ерікссона Ека.

У середині фінального періоду після шайб Фабера та Капрізова "Міннесота" повела (3:2). У складі "Лайтнінг" відзначився Генцел. Гості пішли на ризик і випустили шостого польового. Це обернулося голом Пола.

Проте, до та після шайби "Тампи" в порожніх воротах "Лайтнінг" розписалися Болді та Капрізов. "Вайлд" піднялися на 2-ге місце в Західній конференції НХЛ (16 очок).

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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