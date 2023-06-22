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Фармкомпанія "Здоров’я" розповіла, як допомагає дітям

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Четвер 22 червня 2023 20:03
Фармкомпанія "Здоров’я" розповіла, як допомагає дітям Фото: в фармкомпанії "Здоров’я" розповіли, як допомагають дітям (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Великою частиною корпоративно-соціальної відповідальності фармкомпанії "Здоров’я" є опіка над дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. Багато років компанія допомагала дитячому будинку в Харківській області, а зараз фінансує заняття з арттерапії та допомагає необхідними для лікування препаратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що допомогу у вигляді необхідного препарату отримав маленький пацієнт, що з тяжким захворюванням печінки лікується в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит.

Дитина перебуває у черзі на пересадку печінки, а поки проходить медикаментозне лікування ускладнень. На постійній основі за призначенням лікарів вона приймає препарат "Глутаргін".

Компанія "Здоров’я", що його виробляє, передала необхідну кількість лікарського засобу безкоштовно.

У фармкомпанії переконані, що на сьогодні так же важливо допомагати дітям, як і нашим захисникам. Тому паралельно з постійною підтримкою військових засновують нові ініціативи, спрямовані саме на підростаюче покоління. Одним з таких напрямів роботи є співпраця з Art&Health Hub by Zelo у Харкові.

Фармацевтична компанія "Здоров’я" як соціально-відповідальне підприємство допомагає дбати про фізичне й ментальне здоров’я дітей, а також щодня підтримує армію та тримає економічний фронт.

"Наша задача - зберегти потенціал нашої держави. Ми маємо зробити все можливе, щоб наші діти були щасливі та здорові. Тому й надалі будемо розвивати цей напрям нашої роботи. А ще діти мають жити у вільній і незалежній державі. Тому щодня дякуємо нашим мужнім воїнам, тримаємо з ними зв’язок і забезпечуємо необхідним обладнанням. Лише спільними зусиллями ми виборемо перемогу та досягнемо миру на нашій землі", - зазначив Олександр Доровський, голова наглядової ради компанії.

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