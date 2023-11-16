Фармкомпанія "Здоров’я" профінансувала турнір з вільної боротьби пам’яті Леоніда Дуная

12 листопада у Харкові пройшов відкритий міський турнір з вільної боротьби серед молодших юнаків присвячений пам’яті заслуженого тренера України, майстра спорту УРСР Леоніда Олександровича Дуная. Головним спонсором заходу виступила фармацевтична компанія "Здоров'я", яка щорічно підтримує проведення пам'ятного турніру у Харкові вже понад 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів з Харкова та Харківської області. Фактично він став відбірковим для збірної команди Харківської області для участі в Чемпіонаті України.

Завдяки фармацевтичній компанії "Здоров’я" на чолі з головою наглядової ради Олександром Доровським і громадській організації "Федерація спортивної боротьби" Харкова на чолі з Євгеном Ручкою захід як завжди пройшов на високому рівні. З 1991 року у Харкові традиційно проводили турнір на Кубок Леоніда Дуная, а з 2011 року - турнір його пам’яті.

"Юні спортсмени Харківщини наразі тренуються у надскладних умовах. Тому ми провели турнір, щоб згуртувати та зміцнити спортивну спільноту у нашому рідному Харкові. Саме спорт дає здоров'я та силу духу нашому майбутньому поколінню. А це необхідно, щоб наша країна була сильною і незалежною", - зазначив на відкритті турніру Володимир Новіков, директор фармкомпанії "Здоров’я".

З початком російської агресії компанія не припинила допомагати молодим борцям Харківщини та робить все можливе, щоб талановиті хлопці боролися та перемагали.

На урочистому відкритті змагань начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА Костянтин Ананченко нагородив директора ТОВ Фармацевтична компанія "Здоров’я" Володимира Новікова почесною грамотою за особистий вагомий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури та спорту в Харківській області.

Грошовими призами від фармацевтичної компанії "Здоров’я" були нагороджені призери серед молодших юнаків, що зайняли з першого по третє місця, а також учні Леоніда Дуная, ветерани вільної боротьби Харкова.

Також для проведення змагань "Здоров’я" придбало дітям борцівський килим, на якому будуть надалі тренуватись юні спортсмени Харкова.