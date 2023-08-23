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Фармкомпанія "Здоров’я" профінансувала реабілітацію поранених захисників

Середа 23 серпня 2023 15:21
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Фармкомпанія "Здоров’я" профінансувала реабілітацію поранених захисників Фото: фармкомпанія "Здоров’я" профінансувала реабілітацію поранених захисників (прес-служба компанії)
Автор: Артем Горовенко

За підтримки фармкомпанії "Здоров’я" військові мають можливість продовжувати лікування у Медичному центрі фізіотерапії Rubinko. Фахівці клініки безопераційними методами допомагають пораненим відновитися після складних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Своїми історіями діляться солдати, що вже пройшли реабілітацію у Медичному центрі фізіотерапії Rubinko. З міркувань безпеки не називаємо їхні імена.

В одного з них було важке осколочне поранення кисті правої руки — її майже відірвало. Під час виконання бойового завдання під Харковом він попав під обстріл. Спочатку у воєнному госпіталі руку пришили, але потім вона потребувала складної реабілітації.

"Основна проблема в тому, що мені потрібна постійна реабілітація після операцій. Це була вже шоста, з перервами у два-три місяці. Після кожного хірургічного втручання накладають гіпс. А потім коли рука зростеться, потрібно знову розминати пальці та кисті. У мене немає сухожилок, були ушкоджені нерви від вогнепального поранення і це все потрібно повертати. Завдяки компанії "Здоров’я" я проходжу реабілітацію безплатно. Зараз вже можу згинати три пальці, а над мізинцем ще потрібно працювати. Ну і далі ще багато-багато роботи", - розповідає військовий.

Інший солдат лікується з січня цього року. На спецзавданні він отримав вогнепальне поранення верхньої лівої кінцівки та обох ніг. На даний час йому відновлюють контрактуру лівого ліктя. Після чотирьох сеансів фізіотерапії лікарі відзначають позитивну динаміку відновлення.

Для фармкомпанії "Здоров’я" співпраця з реабілітаційною клінікою один із векторів підтримки військових. Компанія допомагає їм на полі бою, забезпечуючи дронами, автівками, технікою, так і поза ним - передаючи ліки, обладнання госпіталям і лікарням, де поранені бійці відновлюють здоров’я.

"Робимо усе, щоб підтримати наших воїнів, коли вони кожного дня ведуть тяжкі бої з ворогом: постійно закуповуємо дрони й інше обладнання. Але ще більше маємо дбати про тих, хто пожертвував власним здоров’ям заради майбутнього кожного з нас. Дякуємо їм за мужність і продовжуємо підтримувати усіма способами", - зазначив Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я".

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