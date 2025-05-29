Фармацевтична спільнота закликала президента не допустити зриву реформи

Представники фармацевтичного ринку звернулися до президента, уряду, парламентського профільного комітету, МОЗ, Державної регуляторної служби та Антимонопольного комітету з закликом зберегти аптечну інфраструктуру та не допустити руйнування системи забезпечення доступу до лікарських засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відкритого листа.

У листі, підписаному представниками провідних профільних асоціацій, зокрема АПАУ, Всеукраїнської фармацевтичної палати та регіональних фармацевтичних об’єднань, наголошується, що повністю підтримується курс на прозоре ціноутворення, включно з реферуванням, декларуванням цін, запровадженням національного каталогу та обмеженням торгових надбавок.

Втім, як зазначають підписанти, запроваджені з 1 березня 2025 року обмеження, зокрема повна заборона маркетингових послуг, виявилися неринковими та надмірно зарегульованими, що вже призвело до негативних наслідків: зростання цін на препарати, скорочення асортименту, заморожування інвестицій в аптечну мережу та ризик переходу частини обігу ліків у тіньовий сегмент.

"Заборона маркетингових угод не дала очікуваного результату щодо зниження вартості медикаментів, та поставила під загрозу фінансову стійкість аптек", - йдеться у зверненні.

Фармацевти наголошують, що протягом трьох місяців спільно з МОЗ, асоціаціями, бізнесом та експертами було напрацьовано компромісний механізм регулювання маркетингових витрат - не вище 12% від обсягу роздрібної реалізації. Цей підхід, за їх словами, отримав підтримку більшості учасників ринку, а також позитивні висновки від Антимонопольного комітету та Державної податкової служби.

Втім, як зазначається у листі, 26 травня МОЗ оприлюднило нову версію регуляторного документа, яка не обговорювалася з ринком та, за оцінками аптечної спільноти, була підготовлена в інтересах одного з виробників. Учасники ринку розцінили цей крок як "зневагу до діяльності аптечного сектору" та "навмисне затягування процесу".

"На глибоке переконання фахової спільноти, стратегічне рішення Президента України полягало у зниженні ціни на лікарські засоби для громадян, а не зруйнуванні аптечної інфраструктури в країні", - йдеться у зверненні.

Фармспільнота закликає владу підтримати узгоджену редакцію регулювання маркетингових витрат, що забезпечить збалансованість системи, прозорість ціноутворення і збереження доступу населення до ліків, особливо в умовах війни.

Звернення підписали Аптечна професійна асоціація України, Всеукраїнська фармацевтична палата, "ВОМФАФР", "Кум Део") та Фармацевтична Асоціація Дніпропетровської області.