Фармацевтична спільнота закликала президента не допустити зриву реформи
Представники фармацевтичного ринку звернулися до президента, уряду, парламентського профільного комітету, МОЗ, Державної регуляторної служби та Антимонопольного комітету з закликом зберегти аптечну інфраструктуру та не допустити руйнування системи забезпечення доступу до лікарських засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відкритого листа.
У листі, підписаному представниками провідних профільних асоціацій, зокрема АПАУ, Всеукраїнської фармацевтичної палати та регіональних фармацевтичних об’єднань, наголошується, що повністю підтримується курс на прозоре ціноутворення, включно з реферуванням, декларуванням цін, запровадженням національного каталогу та обмеженням торгових надбавок.
Втім, як зазначають підписанти, запроваджені з 1 березня 2025 року обмеження, зокрема повна заборона маркетингових послуг, виявилися неринковими та надмірно зарегульованими, що вже призвело до негативних наслідків: зростання цін на препарати, скорочення асортименту, заморожування інвестицій в аптечну мережу та ризик переходу частини обігу ліків у тіньовий сегмент.
"Заборона маркетингових угод не дала очікуваного результату щодо зниження вартості медикаментів, та поставила під загрозу фінансову стійкість аптек", - йдеться у зверненні.
Фармацевти наголошують, що протягом трьох місяців спільно з МОЗ, асоціаціями, бізнесом та експертами було напрацьовано компромісний механізм регулювання маркетингових витрат - не вище 12% від обсягу роздрібної реалізації. Цей підхід, за їх словами, отримав підтримку більшості учасників ринку, а також позитивні висновки від Антимонопольного комітету та Державної податкової служби.
Втім, як зазначається у листі, 26 травня МОЗ оприлюднило нову версію регуляторного документа, яка не обговорювалася з ринком та, за оцінками аптечної спільноти, була підготовлена в інтересах одного з виробників. Учасники ринку розцінили цей крок як "зневагу до діяльності аптечного сектору" та "навмисне затягування процесу".
"На глибоке переконання фахової спільноти, стратегічне рішення Президента України полягало у зниженні ціни на лікарські засоби для громадян, а не зруйнуванні аптечної інфраструктури в країні", - йдеться у зверненні.
Фармспільнота закликає владу підтримати узгоджену редакцію регулювання маркетингових витрат, що забезпечить збалансованість системи, прозорість ціноутворення і збереження доступу населення до ліків, особливо в умовах війни.
Звернення підписали Аптечна професійна асоціація України, Всеукраїнська фармацевтична палата, "ВОМФАФР", "Кум Део") та Фармацевтична Асоціація Дніпропетровської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.