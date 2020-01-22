"Фармак" планирует в 2020 году инвестировать в развитие 1,2 млрд грн

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Расширение производства должно привести и к увеличение количества персонала

Фармацевтическая компания "Фармак" планирует в 2020 году инвестировать в развитие производства 1,2 млрд грн, тогда как в прошлом году сумма инвестиций составляла около 900 млн грн. Об этом заявил исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк, передает официальный пресс-релизе на сайте компании.

"Фармацевтический рынок – один из самых динамичных в мире в связи с быстрым расширением ассортимента лекарственных средств и высоким спросом на них. Согласно данным IQVIA глобальные расходы на лекарственные средства в 2018 году достигли 1,2 трлн долларов, а к 2023 году превысят 1,5 трлн долларов", - заявил исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

В свою очередь, в компании уверены, что Украина каждый год улучшает свои позиции на мировой фармацевтической арене, а по данным IQVIA (проект MIDAS) по результатам 2018 года украинский фармрынок занял 41 место среди всех стран, поднявшись за два года на 5 позиций. "Украинская фарма становится с каждым годом все более известной и в мире", - добавили в компании.

Топ-менеджер также сообщил, что в 2019 году "Фармак" расширил противопростудный, аллергологический, неврологический, гастроэнтерологический продуктовые портфели и ведет работу над сложными препаратами, которые планирует вывести на рынок через 10-15 лет.

Костюк также сообщил о планах расширения присутствия на международных рынках. "В 2019 году лекарства "Фармака" покупали в 28 странах. Сегодня наш экспорт превышает 22% продаж. В ближайшее время хотим расширить карту своего присутствия", - сказал он.

"Если в 2009 году украинцы потребляли 29% лекарств украинского производства, то сейчас примерно 40%. В прошлом году мы вывели на рынок 16 новых продуктов. Наша миссия – делать доступным лечение современными и эффективными лекарственными препаратами. Сейчас в разработке около 150 лекарственных средств, и это складнокомпонентні, современные препараты, которые необходимы миллионам жителей как в нашей стране, так и за ее пределами. Соответственно возросли и производственные мощности компании", - сообщил Костюк.

В свою очередь, расширение производства должно привести и увеличение количества персонала, добавляют в компании.

"Впрочем, на сегодня для нас острым остается вопросом кадров. Мы создаем максимально комфортные условия труда для специалистов и предоставляем конкурентную заработную плату. Сегодня мы конкурируем с европейскими компаниями по уровню заработной платы в соотношении со средним чеком проживания в той или иной стране. В 2019 году заработная плата в “Фармак” выросла на 14%. Кроме того, "Фармак" способствует повышению уровня образования работников. На предприятии действует несколько программ обучения, в том числе за рубежом. 2019 года 1100 работников прошли обучение, 81 – за рубежом", - резюмировал Владимир Костюк.