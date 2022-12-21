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Facebook блокує користувачів з Литви через згадки війни в Україні

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Литва, Середа 21 грудня 2022 16:17
Facebook блокує користувачів з Литви через згадки війни в Україні Фото: Facebook блокує користувачів з Литви через згадки війни в Україні (Віталій Носач? РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Литовських користувачів Facebook блокують або обмежують доступ до акаунту на місяць за згадку про війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Зомбі Путіна", "російські вбивці" - через ці та подібні слова, за даними видання, користувачам Facebook в Литви можуть обмежити доступ до акаунту на місяць чи й зовсім заблокувати.

Жителі Литви обурені рішенням компанії Meta не дозволяти поширювати дописи чи коментарі, які нібито відображають антиросійські настрої.

"Є шокуючі випадки, коли людей, які збирають підтримку для України, пишуть повідомлення підтримки, коментують процеси та, можливо, трохи емоційніше вживають ті чи інші слова на адресу ворога, просто блокують, обмежують доступ до їхніх постів тощо", - повідомила Рада національної безпеки Литви.

Нагадаємо, під час війни Росії проти України, крім збройної агресії, з боку ворога посилилися й інформаційні атаки. Росіяни масово скаржаться на українських блогерів і медіа в Facebook. Як Meta змінила політику до контенту з України під час війни, ви можете ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

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