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Ф'юрі – Нганну. Жертва Усика розкрив гонорар виставкового бою

Ер-Ріяд, Четвер 26 жовтня 2023 16:19
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Ф'юрі – Нганну. Жертва Усика розкрив гонорар виставкового бою Фото: Тайсон Ф'юрі збагатиться мінімум на півсотню мільйонів (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорців

Колишній володар низки другорядних титулів у важкій вазі Дерек Чісора оприлюднив суми призових британського боксера Тайсона Ф'юрі та французько-камерунського бійця змішаних мистецтв Френсіса Нганну за прийдешній поєдинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Бій Ф'юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. У ринг боксери вийдуть в тамтешній столиці Ер-Ріяді. Старт поєдинку призначений на 21:00 за київським часом.

Екс-претендент на титул чемпіона світу в хевівейті Чісора розкрив призовий фонд виставкового бою. За його словами, Ф'юрі заробить за поєдинок 50 млн доларів. Натомість Нганну заробить орієнтовно 10 млн "зелених". Ці суми – обов'язкові до виплати обом бійцям.

Виставковий бій "Циганського Короля" передуватиме об'єднавчому поєдинку проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Утім, українцю не варто хвилюватися за результат бою Ф'юрі. Титул WBC британця в поєдинку проти Нганну на кону не стоятиме.

Усесвітня боксерська рада надала Ф'юрі спеціальний дозвіл на бій проти колишнього чемпіона UFC. Поєдинок триватиме 10 раундів. Переможець протистояння здобуде спеціальний пояс "чемпіона Ер-Ріяда". Натомість після бою провідні промоутери нібито оголосять дату поєдинку британця та українця.

До слова, промоутер Арум розкрив ситуацію з призовим фондом поєдинку Усика та Ф'юрі.

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Тайсон Ф'юрі UFC Бокс
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