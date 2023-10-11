ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Exxon стане найбільшою нафтокомпанією у світі після покупки Pioneer за 60 млрд доларів

США, Середа 11 жовтня 2023 15:02
UA EN RU
Exxon стане найбільшою нафтокомпанією у світі після покупки Pioneer за 60 млрд доларів Фото: Exxon купує Pioneer за 60 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Exxon Mobil погодилася купити конкуруючу американську компанію Pioneer Natural Resources в рамках угоди, що включає всі акції, на суму 59,5 млрд доларів, що зробить її найбільшим виробником у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поглинання також забезпечить Exxon десятиліття низьковитратного видобутку на найбільшому нафтовому родовищі США.

Угода стане найбільшою для Exxon з моменту покупки Mobil Oil за 81 млрд доларів у 1998 році, за кілька років до початку сланцевого буму.

Exxon купує Pioneer, яка досягла значних успіхів у результаті сланцевої революції, яка перетворила США на найбільшого у світі виробника нафти менш ніж за десять років. Угода буде закрита на початку 2024 року, повідомили компанії.

Стратегія Exxon

Exxon за останні два роки вийшла з періоду, відзначеного втратами та величезними збитками, скоротивши витрати, продавши десятки активів та отримавши вигоду від високих цін на енергоносії, спричинених вторгненням Росії в Україну.

Генеральний директор Exxon Даррен Вудс чинив опір інвесторам і політичному тиску з метою змінити стратегію та перейти на відновлювані джерела енергії, як це зробили європейські нафтові компанії. Він зіткнувся з різкою критикою через те, що дотримувався стратегії залежність від важкої нафти, оскільки проблеми клімату стали актуальнішими.

Рішення Exxon виправдалося, коли минулого року компанія заробила рекордний прибуток у розмірі 56 млрд доларів. На думку аналітиків, компанія відклала близько 30 млрд доларів готівкою в очікуванні угод.

Pioneer є найбільшим оператором Пермського басейну, на його частку припадає 9% валового видобутку, а Exxon займає п'яте місце з 6%.

Пермське родовище високо цінується в енергетичній галузі США через відносно низьку вартість видобутку нафти та газу, при цьому мінімальні витрати на видобуток становлять у середньому близько 10,50 доларів за барель.

Нагадаємо, Білий дім висловив обурення з приводу рекордного чистого прибутку Exxon Mobil у 2022 році у розмірі 56 млрд доларів, що є історичним максимумом не лише для компанії, а й усієї західної нафтової галузі. У заяві Білого дому йшлося про те, що маржа прибутку Exxon була особливо неприємною, оскільки американці платили рекордно високі ціни на АЗС.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТА ExxonMobil
NEWS
Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати