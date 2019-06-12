ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Евросоюзе ввели первые в мире правила пользования дронами

Новости » Общество    12.06.2019 - 06:05
В Евросоюзе ввели первые в мире правила пользования дронами
Фото: дрон (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Каждый дрон в ЕС подлежит регистрации

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) подготовило набор правил пользования дронами и Европейский союз стал первым регионом в мире, в котором прописаны такие правила. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Такой шаг, в частности, дозволить предотвратить события, произошедшие в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда работа аэровокзалов была приостановлена из-за того, что дроны залетели на их территории. В тех случаях часть рейсов пришлось приостановить.

"Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе", - заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

В частности, начиная с июня 2020 года операторы беспилотников обоязаны зарегистрироваться в стране ЕС и зарегистрировать каждый беспилотник. В правилах указывается, что таким образом создается безопасная, защищенная и стабильная деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования.

Напомним, в феврале 2019 в Великобритании решили расширить до 5 км бесполетную зону для дронов вокруг аэропортов. Новые ограничения вступили в силу 13 марта и распространяются на дроны и модельные самолеты.

Пять стран Евросоюза призвали к мирному разрешению кризиса в Молдове Евросоюз ужесточает правила депортации беженцев
Новости Украины дронЕвросоюз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь