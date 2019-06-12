В Евросоюзе ввели первые в мире правила пользования дронами

Фото: дрон (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Каждый дрон в ЕС подлежит регистрации

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) подготовило набор правил пользования дронами и Европейский союз стал первым регионом в мире, в котором прописаны такие правила. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Такой шаг, в частности, дозволить предотвратить события, произошедшие в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда работа аэровокзалов была приостановлена из-за того, что дроны залетели на их территории. В тех случаях часть рейсов пришлось приостановить.

"Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе", - заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

В частности, начиная с июня 2020 года операторы беспилотников обоязаны зарегистрироваться в стране ЕС и зарегистрировать каждый беспилотник. В правилах указывается, что таким образом создается безопасная, защищенная и стабильная деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования.

Напомним, в феврале 2019 в Великобритании решили расширить до 5 км бесполетную зону для дронов вокруг аэропортов. Новые ограничения вступили в силу 13 марта и распространяются на дроны и модельные самолеты.