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Евросоюз значительно увеличит количество пограничников на внешних границах

Новости » Политика    29.03.2019 - 00:32
Евросоюз значительно увеличит количество пограничников на внешних границах
Фото: Евросоюз (European Parliament)

Cостав сотрудников Frontex к 2027 году должен вырасти с нынешних 1850 до 10 тысяч человек

Представители Европарламента и стран Европейского Союза достигли компромисса об увеличении персонала Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Cостав сотрудников Frontex к 2027 году должен вырасти с нынешних 1850 до 10 тысяч человек, уже к 2021 году количество пограничников на внешних границах должно составить 5 тысяч.

Решение вступит в силу после одобрения его Европарламентом и Европейским советом.

Еврокомиссия выступила с предложением об увеличении персонала европейской пограничной службы до 10 тысяч человек к 2020 году и наделения ее дополнительными полномочиями в сентябре прошлого года.

В то же время Италия и Греция выразили опасения, что расширение полномочий Frontex станет угрозой их суверенитету.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц выступили за улучшение охраны внешних границ Европейского союза, поддержав планы Европейской комиссии по усилению Frontex.

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