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Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії за дезінформацію про війну в Україні

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П'ятниця 28 липня 2023 17:52
Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії за дезінформацію про війну в Україні Фото: Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії за дезінформацію про війну в Україні (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема, за дезінформацію про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Європейські санкції запроваджено щодо семи фізичних і п'яти юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії з маніпулювання інформацією під назвою RRN (Recent Reliable News), спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку війни Росії проти України.

У межах цієї кампанії, у якій беруть участь державні органи або структури, афілійовані з урядом РФ, використовують підроблені веб-сторінки, що використовують ідентифікацію національних ЗМІ та державних сайтів, а також фальшиві акаунти в соціальних мережах. Ця скоординована та цілеспрямована інформаційна маніпуляція є частиною ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та країн-учасниць.

Зокрема, ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо Inforos і трьох його засновників. "Інфорос" - це інтернет-компанія, тісно пов'язана з російською військовою розвідкою (ГРУ), відповідальна за створення понад 270 проксі-онлайн ЗМІ, які поширюють пропаганду на підтримку війни Росії проти України.

Також до санкційного списку ЄС потрапили АНО "Діалог" - російська некомерційна організація, створена Департаментом інформатизації та технологій Москви і тісно пов'язана з адміністрацією президента РФ, Інститут російської діаспори, а також Агентство соціального проєктування і "Структура національних технологій" - дві російські ІТ-компанії, що беруть участь у проведеній під керівництвом Росії кампанії цифрової дезінформації RRN, та відомі представники вищезазначених організацій.

Санкції ЄС проти Росії

ЄС запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей. Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

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