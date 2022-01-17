Евросоюз снял запрет на импорт курятины из Украины

Евросоюз с 17 января текущего года снял ограничения на ввоз на свою территорию курятины из Украины. Запрет действовал с декабря 2020 года из-за птичьего гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ( Госпродпроживслужба )

"С 17 января Европейский Союз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавшие с декабря 2020 года в связи с выявлением на территории нашей страны случаев высокопатогенного гриппа птицы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Евросоюз признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи заболевания, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС.

"Благодаря проведенной работе по ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и принятию мер по предотвращению распространения болезни, установленные ограничения сняты в полном объеме", - добавили в Госпродпроживслужбе.