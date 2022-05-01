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В "Евросолидарности" предлагают разрешить хранение оружия бойцам теробороны по месту жительства

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Воскресенье 01 мая 2022 20:25
В "Евросолидарности" предлагают разрешить хранение оружия бойцам теробороны по месту жительства Фото: в "Евросолидарности" предлагают разрешить хранение оружия бойцам теробороны по месту жительства (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" предлагают разрешить хранить по месту жительства оружие военнослужащими сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, членами добровольческих формирований территориальных общин, которые принимают участие в национальном сопротивлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

По словам авторов законопроекта, такая норма позволит ускорить развертывание сил сопротивления в случае нападения агрессора.

"Начиная с 24 февраля 2022 года силам национального сопротивления государством было передано значительное количество оружия и боеприпасов. Возврат такого оружия на хранение в военных частях может привести к затягиванию процесса оснащения этой оружием как сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и добровольческих формирований территориальных громад в случае возникновения повторной потребности", - объясняют авторы законопроекта.

В партии такой вариант считают наиболее приемлемым выходом, который бы позволил урегулировать вопрос хранения оружия и оперативного оснащения им сил национального сопротивления.

По мнению актеров законопроекта, это позволит обеспечить законность и управляемость такого хранения оружия, сделав невозможным его произвольное использование не по целевому назначению.

В свою очередь, Петр Порошенко, который в первые дни вторжения предложил руководству государства существенно упростить процедуру выдачи оружия для защиты государства, убежден, что Украине необходимо оперативное формирование подразделений территориальной обороны по швейцарской моделью.

"Во время встречи с руководством страны я обратился о том, чтобы кардинально изменить выдачу оружия, и мое предложение было поддержано. И сегодня вместо одной тысячи уже выдано 20 тысяч автоматов", - сказал Порошенко 26 февраля на базе 206-го батальона теробороны Киева.

По его словам, это швейцарская модель. "Когда под кроватью каждого украинца будет автомат, когда через минуту украинец будет готов убивать нападавших, когда у него не будет никаких колебаний по защите собственной земли, как демонстрируют это сейчас - никто нас не тронет", - убежден Порошенко.

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