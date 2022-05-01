В "Евросолидарности" предлагают разрешить хранение оружия бойцам теробороны по месту жительства
Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" предлагают разрешить хранить по месту жительства оружие военнослужащими сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, членами добровольческих формирований территориальных общин, которые принимают участие в национальном сопротивлении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.
По словам авторов законопроекта, такая норма позволит ускорить развертывание сил сопротивления в случае нападения агрессора.
"Начиная с 24 февраля 2022 года силам национального сопротивления государством было передано значительное количество оружия и боеприпасов. Возврат такого оружия на хранение в военных частях может привести к затягиванию процесса оснащения этой оружием как сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и добровольческих формирований территориальных громад в случае возникновения повторной потребности", - объясняют авторы законопроекта.
В партии такой вариант считают наиболее приемлемым выходом, который бы позволил урегулировать вопрос хранения оружия и оперативного оснащения им сил национального сопротивления.
По мнению актеров законопроекта, это позволит обеспечить законность и управляемость такого хранения оружия, сделав невозможным его произвольное использование не по целевому назначению.
В свою очередь, Петр Порошенко, который в первые дни вторжения предложил руководству государства существенно упростить процедуру выдачи оружия для защиты государства, убежден, что Украине необходимо оперативное формирование подразделений территориальной обороны по швейцарской моделью.
"Во время встречи с руководством страны я обратился о том, чтобы кардинально изменить выдачу оружия, и мое предложение было поддержано. И сегодня вместо одной тысячи уже выдано 20 тысяч автоматов", - сказал Порошенко 26 февраля на базе 206-го батальона теробороны Киева.
По его словам, это швейцарская модель. "Когда под кроватью каждого украинца будет автомат, когда через минуту украинец будет готов убивать нападавших, когда у него не будет никаких колебаний по защите собственной земли, как демонстрируют это сейчас - никто нас не тронет", - убежден Порошенко.