"Евросолидарность" в Киевсовете требует увеличить в бюджете-2021 расходы на медицину, - Порошенко

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Фракция "Европейской солидарности" в Киевсовете требует увеличить расходы на сферу здравоохранения в 2021 году на 450 миллионов гривен.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

Она отметила, что на этой неделе состоится два заседания Киевсовета, где будут обсуждены бюджетные вопросы.

"Завтра состоится внеочередная сессия Киевского городского совета изменений в бюджет текущего года. Нашей командой были найдены дополнительные средства в размере 422 млн грн, которые будут распределены среди больниц для борьбы с коронавирусом. То есть на эти деньги будут закуплены дополнительные лекарства для лечения больных коронавирусом, и это поможет в промежуточный период между бюджетами 2020 и 2021 года оказывать качественную помощь больным", - говорит Марина Порошенко.

Она также отметила, что 24 декабря состоится очередная бюджетная сессия, где рассмотрят смету столицы на 2021 год.

"Мы его внимательно изучили и увидели, что, к сожалению, бюджет на здравоохранение был уменьшен более чем на 1 миллиард 800 миллионов. Часть этих денег будет покрыта через Национальную службу здоровья. Однако в условиях пандемии коронавируса мы не можем уменьшать бюджет на здравоохранение, когда мы не знаем, какие еще непредсказуемые вызовы встанут перед нами в будущем", - убеждена Марина Порошенко.

По ее словам, она как председатель соответствующей профильной комиссии здравоохранения и социальной политики подало 12 поправок на 450 миллионов. Это та необходимая минимальная сумма, которая уменьшит разницу с финансированием прошлого года, когда по этой статье было профинансировано почти полтора миллиарда гривен. А в этом году она составляет 395 миллионов.

"Если не добавить еще 450 миллионов, это сразу отразится на качестве лечения киевлян. Потому что из-за этого отсутствуют ремонты, реконструкции, отсутствует дополнительное оборудование, которого уже столица не увидит следующего года. А это и кислородные точки, и все необходимое для того, чтобы спасать жизни больных коронавирусом", - отмечает Порошенко.

Как известно, по инициативе фракции "Европейская солидарность" 22 декабря состоится внеочередное заседание, во время которого должны еще в этом году направить дополнительно свыше 400 миллионов гривен на обеспечение киевских больниц медикаментами, оборудованием и средствами защиты. Средства были найдены благодаря аудиту столичного бюджета-2020.