Европол приступил к поиску активов россиян, на которых наложены санкции
Стартовала общеевропейская операция по выявлению и аресту активов подсанкционных россиян. В операции "Оскар" принимают участие все страны-члены ЕС, а также Евроюст, Frontex и другие организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европола.
Операция "Оскар" также будет направлена на поддержку уголовных расследований обхода торговых и экономических санкций, введенных ЕС. Операция "Оскар" продлится не менее одного года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.
Европол будет централизовать и анализировать всю информацию, предоставленную в рамках этой операции, для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступной деятельности.
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