Европол приступил к поиску активов россиян, на которых наложены санкции

Стартовала общеевропейская операция по выявлению и аресту активов подсанкционных россиян. В операции "Оскар" принимают участие все страны-члены ЕС, а также Евроюст, Frontex и другие организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европола.

Операция "Оскар" также будет направлена ​​на поддержку уголовных расследований обхода торговых и экономических санкций, введенных ЕС. Операция "Оскар" продлится не менее одного года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.

Европол будет централизовать и анализировать всю информацию, предоставленную в рамках этой операции, для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступной деятельности.