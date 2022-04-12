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Европол приступил к поиску активов россиян, на которых наложены санкции

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Брюссель, Вторник 12 апреля 2022 03:26
Европол приступил к поиску активов россиян, на которых наложены санкции Офис Европола (Фото: euractiv.com)
Автор: Константин Широкун

Стартовала общеевропейская операция по выявлению и аресту активов подсанкционных россиян. В операции "Оскар" принимают участие все страны-члены ЕС, а также Евроюст, Frontex и другие организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европола.

Операция "Оскар" также будет направлена ​​на поддержку уголовных расследований обхода торговых и экономических санкций, введенных ЕС. Операция "Оскар" продлится не менее одного года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.

Европол будет централизовать и анализировать всю информацию, предоставленную в рамках этой операции, для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступной деятельности.

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