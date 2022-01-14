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Европейцы увеличили вывоз газа из Украины в 3 раза на фоне госрегулирования цен, - "Оператор ГТС"

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Киев, Пятница 14 января 2022 12:32
Европейцы увеличили вывоз газа из Украины в 3 раза на фоне госрегулирования цен, - "Оператор ГТС" Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Объем реэкспорта газа из Украины 12 января увеличился почти в 3 раза до 9,6 млн м3/сутки, по сравнению с 3,5 млн м3/сутки 11 января. Поставки за пределы страны растут на фоне принятия правительством постановления о государственном регулировании цен на газ для аграрных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".

За 1-12 января, по данным "Оператора ГТС", реэкспорт газа из Украины составил 31 млн м3. В декабре объем выкачанного из Украины газа составил 329 млн м3 газа. Это газ, который европейские компании хранят в украинских ПХГ.

По данным "Укртрансгаза" - оператора подземных хранилищ - компании-нерезиденты хранят в Украине 460 млн м3 газа.

Общие запасы составляют 12,6 млрд м3 из которых 4,7 млрд м3 - технологический газ, который нужен для функционирования ПХГ.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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