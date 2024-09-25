ua en ru
Ср, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На європейський ринок виходить новий виробник електромобілів: розкрито модельну лінійку

Середа 25 вересня 2024 10:44
UA EN RU
На європейський ринок виходить новий виробник електромобілів: розкрито модельну лінійку
Автор: Константин Широкун

Китайський автовиробник Leapmotor вийшов на європейський ринок із бюджетними електромобілями. З часом також буде налагоджено місцеве виробництво принаймні одного з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Stellantis.

У Європі з'явилася нова марка недорогих авто. Концерн Stellantis представив у Мілані китайський бренд Leapmotor. У початкову європейську лінійку увійшли дві моделі – компактний T03 та кросовер С10. Перший оцінили у 18,9 тисяч євро, а другий - у 36,4 тисяч євро. Leapmotor продаватимуть у дилерських центрах Stellantis.

На європейський ринок виходить новий виробник електромобілів: розкрито модельну лінійку

Міський хетчбек T03 з'явився ще 2020 року. Європейцям його запропонують із мотором потужністю 95 кінських сил та батареєю ємністю 37,3 кВт*год, яка забезпечує запас ходу до 265 кілометрів ходу без підзарядки.

На європейський ринок виходить новий виробник електромобілів: розкрито модельну лінійку

Кросовер Leapmotor C10 має довжину 4,7 метра, а колісна база дорівнює 2,8 метра. Авто також має 10,25-дюймову панель приладів і великий 14,6-дюймовий екран медіасистеми, екологічні матеріали обробки та гарну шумоізоляцію. У рух електромобіль приводить 218-сильний електромотор, який живиться від тягового акумулятора ємністю 69,9 кВт*год. На одному заряді батареї C10 здатний проїхати до 420 км.

На європейський ринок виходить новий виробник електромобілів: розкрито модельну лінійку

Відомо, що перший час T03 возитимуть із Китаю, але згодом Stellantis налагодить виробництво міського електромобіля на заводі в Польщі, щоб уникнути європейських мит. Глава альянсу Карлос Таварес також натякнув, що і кросовер C10 може вироблятися в Європі.

На європейський ринок виходить новий виробник електромобілів: розкрито модельну лінійку

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електромобілі
NEWS
Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і навіщо РФ прагне захопити місто
Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і навіщо РФ прагне захопити місто
DAILY
Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025