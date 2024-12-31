Європейський ринок нових авто у 2024 році: названі найбільш популярні машини

Дослідницька компанія JATO Dynamics підбила підсумки листопада на ринку нових авто у Європі. Загальні продажі нових легкових машин у Європі знизились на 1,7% у річному обчисленні, однак у низці країн падіння ще більше: у Франції кількість реєстрацій впала на 12,7%, в Італії – на 10,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Jato Dynamics.

Титул найбільш продаваного автомобіля другий місяць поспіль за Dacia Sandero. Нагадаємо, що найпопулярнішим європейським автомобілем у 2023 році стала Tesla Model Y з результатом у 251,6 тисячі екземплярів, але цього року американська марка не повторить успіху.

Найвищий приріст продажів зафіксовано у моделей Volkswagen Tiguan, Peugeot 208, Toyota Yaris та Volkswagen T-Roc. В абсолютному заліку на першій позиції Dacia Sandero, а другу сходинку з початку року утримує Volkswagen Golf.

Через невдачі Tesla Model 3 у заліку виробників американська марка відкотилася до другого десятка, а ТОП-5 брендів листопада складається з Volkswagen (117 тисяч штук), Toyota (75 тисяч штук), Skoda (68 тисяч штук), BMW (68 тисяч штук) та Mercedes-Benz (62 тисяч штук).

Електромобілі та гібриди повільно збільшують частку ринку: за рік показник зріс із 17,0 до 17,4 відсотка. Цікаво, що у Британії (+58%), Нідерландах (+44%) та Норвегії (+30%) на цю категорію авто попит сильно зростає, а у Франції (-25%) та Німеччині (-22%) різко падає.

Китайські автовиробники в листопаді продали в Європі понад 24 тисячі машин, але цей результат враховує продажі Volvo, Lotus і Polestar.