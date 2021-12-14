ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Европейский фонд образования изучает, какие навыки в области здравоохранения Украины пригодятся в будущем

Новина українською →
Киев, Вторник 14 декабря 2021 14:43
Европейский фонд образования изучает, какие навыки в области здравоохранения Украины пригодятся в будущем Фото: стетоскоп на шее врача в больнице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Европейский фонд образования (ЕФО) проводит масштабное исследование изменений в перечне квалификационных требований к работникам сферы здравоохранения Украины в будущем. В начале декабря состоялся очередной этап исследования, а именно - онлайн-семинар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз фонда.

В мероприятии приняли участие представители разных учреждений и предприятий, напрямую связанных с процессом трансформации сектора здравоохранения в Украине, в частности Всемирного банка, Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии, Института профессиональных квалификаций. Также к семинару присоединился директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин.

Эксперты обсудили инвестиции в новые технологии и их влияние на рабочие места и потребность в соответствующих навыках работников.

"Новые глобальные и локальные тренды в области здравоохранения, катализируемые пандемией, и вхождение в нашу жизнь новых технологий и форматов сотрудничества нарастают экспоненциально, - говорит Игорь Никифорчин. - Это создает новые возможности в системе здравоохранения, медицине и фармацевтике, но одновременно требует новых компетенций и навыков от всех участников отрасли и не только для того, чтобы быть готовыми к изменениям, но и чтобы реализовать новые возможности в полном объеме и получить конкурентные преимущества".

Исследование будет продолжаться до конца марта 2022 года. Его цель состоит в том, чтобы определить перечень факторов, которые влияют на условия труда в сфере здравоохранения и ставят перед отраслью новые вызовы. Речь идет, например, о развитии медицинских и цифровых технологий, глобальных экологических, политических и социальных изменениях.

Как отмечают участники исследования, отрасль здравоохранения - это широкое поле деятельности, в котором работают исследователи, медицинский персонал разных звеньев, фармацевты, производители медицинского оборудования, лекарственных средств и т.д. Все они должны подстраиваться под новые квалификационные требования, к которым относятся определенные технические навыки, беспроблемная ориентация в цифровом пространстве, а также этика, строящаяся на человекоцентричности. В зависимости от конкретного элемента системы здравоохранения это требует частичного или полного обновления процесса получения образования и повышения квалификации.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года - лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании - помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому.

Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании - семья Загорий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дарница
NEWS
Байден за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет, - Кулеба
Байден за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет, - Кулеба
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках