ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Европейская солидарность" осуждает атаки на патриотические политсилы

Новости » Политика    16.07.2019 - 13:36
"Европейская солидарность" осуждает атаки на патриотические политсилы
Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

У Порошенко напомнили об общих врагах

Партия "Европейская солидарность" осуждает любые атаки на украинские патриотические политические силы, поскольку взаимная бороьба в это ответственное для страны время станет поражением всех демократических и проевропейских сил. Об этом говорится в заявлении партии, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В частности, в партии отметили, что информация о рейтингах партии "Голос" и ее непрохождении в Верховную раду обнародована в опросах КМИС, к которым "Европейская солидарность" не имеет никакого отношения.

"Считаем ошибкой атаки на "Европейскую солидарность" со стороны партии "Голос" и ее лидера Святослава Вакарчука в эфире одного из телеканалов. Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами является недопустимой", - говорится в заявлении.

Партия "Европейская солидарность" отмечает, что "у нас общий враг – это реваншисты и пророссийские силы".

"И свои усилия стоит сосредоточить на борьбе с ними. Мы убеждены, что сейчас время объединить усилия в борьбе за Украину и украинское", - добавили у Порошенко.

Активисты "Евросолидарности" продолжат пикетировать здание ГБР ГБР заявляет об утечке информации по связанным с Порошенко делам
Новости Украины Порошенко ПетрЕвропейская солидарностьПартия Голос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь