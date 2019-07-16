"Европейская солидарность" осуждает атаки на патриотические политсилы

Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

У Порошенко напомнили об общих врагах

Партия "Европейская солидарность" осуждает любые атаки на украинские патриотические политические силы, поскольку взаимная бороьба в это ответственное для страны время станет поражением всех демократических и проевропейских сил. Об этом говорится в заявлении партии, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В частности, в партии отметили, что информация о рейтингах партии "Голос" и ее непрохождении в Верховную раду обнародована в опросах КМИС, к которым "Европейская солидарность" не имеет никакого отношения.

"Считаем ошибкой атаки на "Европейскую солидарность" со стороны партии "Голос" и ее лидера Святослава Вакарчука в эфире одного из телеканалов. Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами является недопустимой", - говорится в заявлении.

Партия "Европейская солидарность" отмечает, что "у нас общий враг – это реваншисты и пророссийские силы".

"И свои усилия стоит сосредоточить на борьбе с ними. Мы убеждены, что сейчас время объединить усилия в борьбе за Украину и украинское", - добавили у Порошенко.